Costa Cilentana: Infante promuove i nuovi collegamenti in bus

L'azienda Infante lancia una nuova campagna pubblicitaria per promuovere il servizio di trasporto Cilento Bus, che garantisce un collegamento diretto in bus per la splendida costa cilentana. Il servizio è attivo da giugno a settembre e offre partenze giornaliere da Napoli Aeroporto e Stazione, Pompei e Salerno per tutte le località più belle del Cilento.

La campagna pubblicitaria, ideata dal team interno dell'azienda guidata da Alessandro Infante, utilizza il claim "il tuo collegamento diretto per il Cilento" e mostra le immagini più suggestive di Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli, Santa Maria di Castellabate, Agnone Cilento e Agropoli. La campagna, lanciata sui social e sui principali siti di informazione italiani, è rivolta anche a un pubblico del nord Italia, evidenziando come sia possibile raggiungere la splendida costa cilentana con un servizio puntuale, confortevole e operato con bus moderni e driver esperti, volando dalle città di Milano, Torino, Bergamo, Bologna o Venezia all'aeroporto di Napoli.

Il titolare e amministratore delle società del gruppo, Alessandro Infante, ha dichiarato: "Questa campagna pubblicitaria, che prevede importanti investimenti sui social e sui principali media online italiani, non promuove solo l'offerta commerciale dell'azienda, ma anche e soprattutto il territorio e le sue numerose bellezze. Siamo convinti che il Cilento sia uno dei tesori nascosti dell'Italia e vogliamo condividere con il pubblico la sua bellezza e la sua storia attraverso il nostro servizio di trasporto. Siamo orgogliosi di poter offrire un collegamento diretto per la costa cilentana e siamo pronti ad accogliere tutti coloro che vogliono scoprire le meraviglie di questa terra."

Infante invita a provare il servizio di trasporto Cilento Bus per raggiungere le località più suggestive del Cilento e a condividere la propria esperienza sui social media utilizzando l'hashtag #CilentoBus. Per maggiori informazioni sul servizio e sulla nuova campagna pubblicitaria, si può visitare il sito web dell'azienda all'indirizzo www.infantebus.it oppure su facebook.com/infantebus o instagram.com/infante_bus