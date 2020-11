"Acquista a Castel San Giorgio e dai vita alla tua comunità": l'iniziativa per il commercio locale

Al via, la campagna di sensibilizzazione #ioacquistoaCastelSanGiorgio, finalizzata a supportare le attività locali, in questo periodo di emergenza Covid. "In questo momento difficile cerchiamo di essere vicini al commercio locale - ha detto la sindaca Paola Lanzara -. Non dobbiamo sprecare il sacrificio dei nostri commercianti e di queste categorie che sono svantaggiate in questa fase di chiusure parziali. Ai miei concittadini lancio un messaggio chiaro: cerchiamo laddove possiamo di rispettare tutte le regole per tornare al più presto a vivere la città in presenza e soprattutto cerchiamo di essere vicini ai nostri esercizi commerciali per aiutarli a superare questo periodo".

Il Comune si rivolge direttamente ai cittadini: aiutare tutte le attività con sede a Castel San Giorgio in questa fase significa aiutare famiglie che stanno attraverso un momento di difficoltà.

L'appello