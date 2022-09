Innovazione nelle scienze della vita, convegno alla Fondazione Ebris organizzato da The European House-Ambrosetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mercoledì 28 settembre, alle ore 15, presso la Fondazione Ebris (via de Renzi, 50 – Salerno), si terrà il convegno dal titolo “La Roadmap dell’Innovazione e della Ricerca nelle Life Sciences: il contributo del Sistema Campania” organizzato da The European House – Ambrosetti. L’appuntamento, che darà il via ai lavori dell’edizione 2022 del Technology Forum Campania, sarà dedicato ad approfondire le nuove frontiere della ricerca nelle Scienze della Vita, identificando le opportunità di sviluppo per l’ecosistema campano e per il Paese, e raccogliendo nuove indicazioni di policy e progettualità.

Le Scienze della Vita rappresentano un settore in forte sviluppo e con grande capacità di produrre innovazione e sviluppo industriale. La Regione Campania si è sempre dimostrata attenta al sostegno di questo settore, raggiungendo importanti risultati, ad esempio, nei progetti di lotta alle patologie oncologiche. Anche la nuova Strategia di Ricerca e Specializzazione Intelligente (RIS3) 2021-2027 campana attribuisce un ruolo di frontiera alle Scienze della Vita, promuovendo lo sviluppo del settore farmaceutico, biotecnologico e medico, attraverso l’avvicinamento a nuove frontiere delle Life Sciences come l’E-Health, la bioinformatica e i big data, e investendo su nuovi approcci diagnostici, terapeutici e preventivi.

Interverranno al convegno:

Roberto Ascione, CEO & Founder, Healthware Group;

Carlotta Cattaneo, Head of Business Innovation & AI, Humanitas Research Hospital;

Giulio Corrivetti, Vicepresidente, Fondazione Ebris;

Antonello Cutolo, Professore ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II;

Sabino di Matteo, Site Director & CEO Campus Torre Annunziata, Novartis;

Alessio Fasano, Presidente Fondazione EBRIS;

Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup Regione Campania;

Paolo Netti, Center Director, Center for Advanced Biomaterials for Healthcare, IIT;

Francesco Panariello, TIGEM;

Matteo Repetto, Medical Oncology Resident, Division of New Drugs and Early Drug Development, Istituto Europeo di Oncologia;

Giovanni Rizzo, Partner, Indaco Ventures Partners;

Fabio Terragni, Membro del Comitato di Gestione, Fondazione Human Technopole.

Modererà la discussione Corrado Panzeri, Partner e Responsabile InnoTech Hub, The European House - Ambrosetti).