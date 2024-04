Intelligenza artificiale: nasce “SavinoGPT”, il primo chatbot AI per la digitalizzazione aziendale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un chatbot conversazionale basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico con un’interfaccia user friendly, capace di fornire risposte agli utenti in merito alla compliance e alla digitalizzazione dei documenti e dei processi delle aziende. E’ nato SavinoGPT, l’assistente virtuale gratuito sviluppato da Savino Solution Spa, azienda qualificata trust service provider e AGID, e ideato dall’ingegnere e imprenditore salernitano Nicola Savino, esperto riconosciuto a livello nazionale nel settore della digitalizzazione a norma con diverse pubblicazioni all’attivo e numerosi progetti lanciati, tra cui il premio “Paperless & Digital Awards” che ogni anno assegna riconoscimenti alle migliori pratiche aziendali di digitalizzazione in Italia. SavinoGPT è specializzato nella digitalizzazione dei processi documentali, nella gestione legale e nella compliance normativa in ambito documentale. Uno strumento che usa algoritmi avanzati, progettato per guidare le aziende attraverso il complesso mondo della digitalizzazione dei processi documentali e non solo. SavinoGPT, infatti, si distingue per la sua capacità di fornire supporto e assistenza su una vasta gamma di argomenti, tra cui l'implementazione di sistemi di gestione documentale (DMS), firme elettroniche, automazione dei processi documentali e conformità legale dei processi digitali. Inoltre, offre un'expertise nell'ambito dell'ingegneria gestionale, contribuendo all'ottimizzazione dei processi aziendali. Questo innovativo assistente digitale è parte integrante della missione di Savino Solution di guidare le aziende verso una digitalizzazione efficiente, sicura e conforme alle normative vigenti. SavinoGPT è in grado di rispondere a domande specifiche, fornire consulenza su casi pratici e supportare le aziende nella valutazione della propria maturità digitale attraverso un'accurata analisi dei processi documentali.

"Sin dalla pubblicazione dei primi chatbot AI, abbiamo ritenuto l’Intelligenza Artificiale una risorsa e un’opportunità e non una minaccia al nostro lavoro - ha spiegato Nicola Savino – Con SavinoGPT vogliamo offrire alle aziende un partner affidabile e competente nella loro trasformazione digitale. Siamo entusiasti di introdurre questa innovativa soluzione che si propone di semplificare e ottimizzare il processo di digitalizzazione aziendale, fornendo risposte immediate e soluzioni pratiche alle sfide che le aziende incontrano quotidianamente".

SavinoGPT è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per supportare le aziende di ogni dimensione e settore nell'accelerare il loro percorso verso una digitalizzazione completa e conforme alle normative.

Per consultare SavinoGPT, basta visitare il sito www.savinogpt.com.