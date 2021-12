Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: approvati 3 interventi per 9 milioni di euro

Approvati 3 interventi sull’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, in questi giorni, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), grazie all’incessante lavoro della Giunta Regionale della Campania.

Lo ha reso noto il consigliere regionale Luca Cascone: nove milioni di euro le risorse destinate per il potenziamento dell’opera e in particolare per realizzare il Terminal Aviazione Generale, il Fabbricato Mezzi di Rampa e la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco. "Un altro impegno mantenuto dalla Giunta De Luca per le infrastrutture indispensabili alla crescita del territorio. - ha osservato il consigliere- Ora aspettiamo la pubblicazione della delibera in modo da partire con le gare per i lavori nei primi 3 mesi del 2022".