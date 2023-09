Investimenti Sostenibili 4.0, Confesercenti Vallo Diano: “Ecco le agevolazioni per le imprese del Sud”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa su Investimenti Sostenibili 4.0: la misura che prevede la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento, proposti da piccole e medie imprese, coerenti con il piano Transizione 4.0 delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali. La misura ammette, inoltre le spese per i servizi di consulenza.

L’intervento prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5.000.000 di euro e, comunque, al 70 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 %. La domanda di accesso alle agevolazioni può essere compilata a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023. L’invio si potrà fare a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – siamo sempre accanto alle piccole e medie imprese del territorio e lo saremo anche per questa nuova misura, offrendo servizi come l’analisi di fattibilità, la valutazione economica finanziaria, lo studio del progetto, la predisposizione formulario e l’invio progetto, il monitoraggio e rendicontazione”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.