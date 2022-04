Italy carbon Free: il Comune di Montano Antilia aderisce al progetto

Anche il Comune di Montano Antilia aderisce al progetto Italy carbon Free: grazie agli incentivi previsti per l'installazione di impianti fotovoltaici, le imprese potranno produrre e condividere l'energia con altre imprese, con i cittadini e gli enti pubblici che decideranno di far parte della comunità energetica del comune di riferimento ed ottenere tutti vantaggi economici sostanziosi e l'indipendenza energetica territoriale. Un passo determinante verso la transizione ecologica e la decarbonizzazione. Il progetto è gestito in collaborazione con il main sponsor Wow Green House ed il Polo della Transizione Ecologica.

La presentazione

Nel corso della presentazione alla cittadinanza, il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha sottolineato l'importanza strategica del patrocinio all'associazione, accordo finalizzato alla creazione di una comunità energetica ed all'indipendenza energetica del territorio. Il presidente Caterina Monopoli ha illustrato gli scopi dell'associazione calati in un tema che oggi coinvolge ogni aspetto sociale ed economico quale è quello della transizione ecologica. Mentre Salvatore De Martino, quale ideatore, fondatore e coordinatore generale dell'associazione, ha esposto tutti gli aspetti virtuosi del progetto Italy Carbon free, mettendo in evidenza il perfetto parallelismo tra l'aspetto filantropico del progetto, tutela dell'ambiente, salvaguardia della salute pubblica, tutela delle future generazioni, agli aspetti concreti che riguardano la sostenibilità e la solidarietà sociale, lo sviluppo occupazionale, il rilancio dell'economia dei piccoli comuni. Un pubblico attento e partecipe ha accolto con entusiamo l'annuncio del patrocinio e della collaborazione tra l'amministrazione Comunale di Montano Antilia ed Italy Carbon Free. L'obiettivo è stato sancito con una poderosa stretta di mano tra il sindaco ed i vertici dell'associazione: decarbonizzare il territorio del comune cilentano entro 5 anni, realizzare opere green, costituire la comunità energetica per rendere indipendente il comune e rendere Montano Antilia capofila di un progetto più ampio che coinvolga anche i comuni cilentani confinanti.