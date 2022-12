"Italy Food Porn" sbarca a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, isole comprese, il team di Italy Food Porn composto da Matteo di Cola, Gian Andrea Squadrilli e Vittorio Colella, è riuscito a sbarcare nella città delle Taratelle e dei ciccimaretati: Salerno. Non è la prima volta che l’azienda verticalizzata sul food, leader nell’Influencer marketing, mette piede in Campania. Italy Food Porn, infatti, nasce proprio a Napoli nel 2013 e ha deciso di espandersi in questa seconda città partenopea, alla scoperta dei piatti tradizionali e più food porn di sempre. Nuova rubrica, nuovo frontman. A tenere le redini di questo progetto neonato c’è il giovane salernitano Christian Cutino. Attualmente studente di Hospitality Management all’università Federico II di Napoli e guida enogastronomica in un wine resort. “Questo progetto è atto non solo alla valorizzazione di esperienze gastronomiche di livello in questa bellissima provincia, ma anche alla riscoperta dell'immensa cultura che questo territorio trasuda”, ha commentato Christian. “Cultura che nel nostro territorio non è solo ‘radici’ ma anche innovazione, apportata da chef che si sono costruiti un grandioso bagaglio culturale grazie alla tradizione e lo hanno adattato ai giorni nostri”. Ma cos’ha da offrire una città come Salerno al mondo del food? “La provincia di Salerno è sedicesima per estensione in Italia e presenta territori culturalmente molto diversi. Questa diversità si riversa anche nel food e quindi avremo nella zona confinante con la Basilicata una cucina che ricorda sicuramente quella lucana, nella zona della costiera amalfitana una cucina tipica differente dal resto del territorio e ovviamente lo stesso discorso vale anche per la zona del Cilento e dell’agro nocerino-sarnese. Quindi vi lascio immaginare quanto questa provincia ha da offrire!” “La mia attenzione si concentrerà sicuramente sulla qualità unica delle disparate materie prime di questa provincia che compongono un mosaico di piatti tipici inimmaginabile”, ha commentato Christian. Cosa intende offrire questa nuova rubrica? “Questa nuova rubrica, intende offrire ad un pubblico con target di età molto ampio esperienze gastronomiche sensazionali. L’intento è risvegliare innanzitutto la voglia di esplorare, ma soprattutto far conoscere alla gente del luogo le proprie origini” Italy Food Porn è in continua espansione. Negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale sia a livello di seguito sui social, che su tutto il territorio italiano. Con le ultime aperture di Sicilia, Calabria, Abruzzo e adesso di Italy Food Porn Salerno, l’azienda ha raggiunto un totale di 13 pagine. Ma le sorprese non finiscono qua; già dai primi mesi del 2023 andranno online due nuove rubriche che promettono di farci viaggiare per diverse regioni d’Italia ricche di storia e sapori. Da qualche mese è stato rinnovato anche l’e-commerce Italy Food Porn (italyfoodporn.it). Panettoni, barrettoni ripieni di crema spalmabile, magliette e felpe brandizzate, tazze e led. Questi sono solo alcuni dei nuovissimi prodotti acquistabili sul sito; idee regalo perfette per far felice chi ami in occasione di queste festività. Dunque che aggiungere? Stay happy, stay tuned. Informazioni su Italy Food Porn Italy Food Porn è un’agenzia di comunicazione nel mondo dei Social Media e dell’Influencer marketing, nel panorama del settore food italiano. Il progetto conta già più di 7 città con pagine social attive ed è in continua espansione. La community di Italy Food Porn conta più di 1 milione di fan, ed è ormai un punto di riferimento per chi vuole sapere dove mangiare o scoprire nuovi prodotti e ricette. Come agenzia di comunicazione, gestisce i canali social di tantissime attività in tutta Italia, con l’obbiettivo di aumentare la brand awareness e la loro clientela. I tre soci Gian Andrea Squadrilli, Matteo Di Cola e Vittorio Colella sono giovani influencer italiani con tantissime idee e tanta voglia di valorizzare il cibo e la ristorazione italiana, utilizzando l’estetica del food porn americano ma esaltando l’eccellenza del prodotto italiano.