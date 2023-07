L’8xmille alla Chiesa Cattolica per il Magazzino della solidarietà

Quattromila persone assistite ogni mese, ovvero 1.500 famiglie circa che possono mettere il piatto a tavola grazie al Magazzino della solidarietà.

L’opera sociale della Caritas diocesana, finanziata con fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, è stata aperta nel 2018 ed è gestita dalla cooperativa Priscus. È ubicata a San Valentino Torio e serve, tra parrocchie e case religiose, 27 realtà del territorio nocerino-sarnese. "Attraverso la Chiesa, le mani della carità arrivino a tanti": disse il vescovo diocesano, monsignor Giuseppe Giudice, quando inaugurò la struttura.

Sono passati cinque anni ed è ancora così. Non si tratta di un emporio, ma di un deposito al quale le parrocchie e le realtà caritative di questo pezzo della provincia di Salerno possono fare riferimento per l’approvvigionamento di alimenti. In cinque anni, attraverso l’opera di distribuzione delle parrocchie e delle case religiose, il servizio ha contribuito a salvare migliaia di persone.

Le richieste sono aumentate con la pandemia. Il Magazzino della solidarietà ha dovuto fare i conti con le misure anti Covid-19 e la crescente richiesta di prodotti alimentari. Un’offerta variegata, attenta anche ai bisogni dei bambini e di chi soffre di intolleranze alimentari. Basti pensare che nell’ultimo anno sono stati distribuiti 5 quintali di omogeneizzati di carne e 5 quintali di pasta senza glutine.

A guidare la lista dei prodotti più distribuiti è il riso, con 120 quintali inviati alle famiglie, seguito dalla polpa di pomodoro, 115 quintali, dal minestrone con verdure, 110 quintali, e a pari merito legumi e passata di pomodoro con 100 quintali ciascuno. Ci sono poi i frollini e i biscotti per l’infanzia, circa 68 quintali, ma anche il caffè macinato con 49,5 quintali, la crema spalmabile di cacao e nocciole con 68 quintali di prodotto distribuito. Il magazzino di San Valentino Torio tratta di tutto. Negli anni ha anche potenziato l’offerta dotandosi di celle frigorifero.

È grazie a queste che si possono distribuire anche formaggi e prosciutto cotto, rispettivamente 44 quintali e 8 quintali. C’è poi l’olio di semi, 7.800 litri, e il latte, 35.000 litri. L’offerta è molto variegata, per offrire agli indigenti che poi riceveranno gli aiuti alimentari un pacco che soddisfi gusti ed età: confettura, carne in scatola, merendine, farina e fette biscottate, macedonia, tonno, succhi di frutta e pasta. La regina della tavola degli italiani ha toccato il record di 45 quintali di prodotti distribuiti. Il Magazzino della solidarietà è una delle opere-segno diocesane del Giubileo della misericordia.

Un seme che ha continuato a portare frutto e a sostenere, attraverso decine di comunità, migliaia di persone su tutto il territorio diocesano. Quanto realizzato dalla Caritas di Nocera Inferiore-Sarno e dalle Caritas parrocchiali è la prova concreta di quanto sia importante firmare per l’8xmille alla Chiesa Cattolica. In questo modo si sostengono gli ultimi che per il mondo non hanno voce e per la Chiesa sono una priorità.

