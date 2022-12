Un bonus di 600 euro per i dipendenti contro il carovita: la decisione dell'azienda La Doria

Un contributo economico di 600 euro contro il carovita. È quanto deciso da La Doria, Gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, controllata dal fondo Investindustrial e partecipata da alcuni membri della famiglia Ferraioli, che ha deciso di supportare i propri dipendenti attraverso l’erogazione entro Natale di un bonus.

Il bonus

L’iniziativa di welfare aziendale, come si legge nella nota della società, "vuole rappresentare un supporto concreto dal punto di vista economico, ma anche un riconoscimento ai propri dipendenti per gli sforzi compiuti quotidianamente per il conseguimento degli obiettivi aziendali". “Per il Gruppo La Doria, il benessere dei propri dipendenti è un pilastro fondante. Lo è sempre stato e lo è a maggior ragione in un periodo di grandi difficoltà sia per il mondo delle imprese sia per tutti i cittadini. Per questa ragione, abbiamo pensato ad un’iniziativa tangibile e concreta, in grado di trasmettere un chiaro messaggio di vicinanza e supporto a tutti i collaboratori a pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie. Con questo riconoscimento vogliamo anche esprimere gratitudine per tutto il lavoro svolto in questi i mesi e per l’impegno profuso da tutti i lavoratori, senza i quali questo gruppo non sarebbe lo stesso.” ha dichiarato il Ceo del Gruppo La Doria Antonio Ferraioli.