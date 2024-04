"La Fabbrica" potrà rinascere: i giudici "salvano" le licenze commerciali

"La Fabbrica" potrà rinascere: i giudici della seconda sezione del Tar di Salerno hanno annullato il provvedimento del Comune con cui venivano cancellate le licenze necessarie per garantire la presenza di attività commerciali all’interno de “La Fabbrica”, in via Tiberio Claudio Felice, chiuso dal 2021.

A presentare l’istanza, come riporta La Città, è stata la società cooperativa Space Center che rilevò il complesso dalla vecchia proprietà per circa 7 milioni di euro.