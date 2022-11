Risanamento e consolidamento dell'Arco naturale di Palinuro: al via i lavori, per 3.581.070 euro

Tornerà al suo antico splendore, presto, l'Arco Naturale di Palinuro. Il Comune di Centola, infatti, ha concluso l’iter burocratico per l'avvio dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo del monumento naturale. Al via, dunque, dal 29 novembre, l'intervento, per un importo complessivo 3.581.070 euro: l'amministrazione con l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti la Direzione dei Lavori Contabilità e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in Corso d’Opera, ha terminato il percorso burocratico per valorizzare quella che è una vera e propria bellezza architettonica della natura, unica al mondo.

L'annuncio

Dopo una serie di incontri istituzionali avvenuti negli ultimi cinque mesi, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, Anella Luongo, all’U.T.C. Area Tecnica , alla Direzione dei Lavori e all’impresa aggiudicataria, si concretizza la volontà politica tesa alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale. A seguito dell’ultima riunionedello scorso 22 novembre, si è convenuti che la consegna dei lavori avverrà il giorno 29 novembre. Esultano, residenti e turisti della perla cilentana.