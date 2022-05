Lavoro e Turismo, Ilardi (Federalberghi) esamina opportunità e necessità del settore

Il turismo rappresenta certamente, fin da oggi, il settore in cui sono più ampie le prospettive occupazionali nel Mezzogiorno. Personalmente, non credo, infatti, nel reshoring manifatturiero dell’Occidente legato all’interruzione del fenomeno della globalizzazione a causa del conflitto di fatto tra Russia e Nato. Sono convinto, al contrario, che la delocalizzazione delle produzioni sia un fenomeno ormai non invertibile e che occorra far prevalere, oggi più che mai, le ragioni della pace.

Lo ha osservato il neo-presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, puntando l'attenzione alle opportunità occupazionali presenti nel nostro territorio. "In quest’ottica ritengo che, al netto di non auspicabili nuovi fenomeni pandemici, il desiderio di conoscenza e di spensieratezza, accresciuto da questi anni di imponenti isolamenti, determinerà sempre maggiori flussi turistici mondiali". Per il presidente di Federalberghi, dunque, il turismo rappresenta il fulcro dello sviluppo economico del Paese.

Le competenze

Circa le nuove figure professionali di cui necessita il settore alberghiero, Ilardi osserva che "alle competenze tradizionalmente necessarie, quali quelle linguistiche, la pandemia ha introdotto la necessità di nuove abilità di ordine tecnologico e comunicativo. - ha sottolineato - Al tempo stesso, però, non va sottaciuto che l’eccesso di relazioni delle giovani generazioni tramite social e strumenti di messaggistica rischia di determinare una propensione all’intimismo. Occorrerà, pertanto, favorire l’instaurazione di relazioni personali in presenza, allenando la capacità di generare rapporti empatici, condizione imprescindibile di ogni accoglienza turistica", conclude Ilardi, fornendo ottimi spunti di riflessione a chi offre e a chi cerca lavoro in ambito turistico-alberghiero.