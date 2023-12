Nuove aperture al Centro Commerciale Le Cotoniere. Ha aperto in Galleria 3 Pepco, la catena di negozi polacca low cost che offre abbigliamento per tutta la famiglia e prodotti per la casa a prezzi bassi.

Intanto, il 15 dicembre apre i battenti Tedi, con elementi decorativi, oggettistica per la casa, articoli di cancelleria e tanto altro. Tanta curiosità