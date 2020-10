Legge di Bilancio 2021: le principali misure

Il Consiglio dei Ministri ed i capi delegazione della maggioranza, oltre ad aver discusso sul nuovo Dpcm, hanno anche raggiunto l'intesa per quanto riguarda le misure adottate nella nuova Legge di Bilancio 2021, dal valore di 40 miliardi, che, nell'intenzione dell'Esecutivo, dovrebbe portare il Paese ad un rilancio in chiave anti Covid.

Le misure principali

Famiglie

La principale novità riguarda l'assegno unico per i figli che rafforza le misure a sostegno delle famiglie. Le intenzioni del Governo sono di garantire un sostegno per le famiglie per ogni figlio a carico dal settimo mese fino ai 21 anni che potrebbe arrivare, in base al'Isee, fino a 200 euro al mese. Contestualmente dovrebbe allungarsi anche il congedo di paternità.

Misure di rilancio

E' stato previsto un fondo di emergenza Covid da 4 miliardi di euro che servirà ad aiutare i settori più colpiti dalla pandemia. L'attenzione sarà concentrata, prevalentemente, su turismo, spettacolo, sport e ristorazione. La cassa integrazione per Covid sarà prolungata fino a fine anno e continuerà per altre 18 settimane nel 2021. Il blocco dei licenziamenti, però, dal 2021 cambierà: solo le aziende che, in quel momento, stanno beneficiando della Cig non potranno licenziare.

Tasse

Pochi giorni fa è scaduto il blocco delle cartelle esattoriali introdotto a marzo. La sospensione, ora, dovrebbe essere estesa fino alla fine dell'anno. Rinviate plastic e sugar tax che dovrebbero entrare in vigore a luglio anzichè a gennaio.

Sud

La fiscalità di vantaggio per il Meridione è stata prorogata anche per il triennio 2021-2023. Anche il credito d'imposta per gli investimenti al Sud viene prorogato per il 2021.

Cuneo Fiscale

Con altri 1,8 miliardi entra a regime il taglio del Cuneo Fiscale per i redditi da 28mila a 40mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sanità

Oltre 4 miliardi di euro per la Sanità che serviranno, tra l'altro, per la stabilizzazione di medici ed ingermieri. Previsto anche un fondo per l'acquisto di vaccini ed altre esigenze legate all'emergenza Covid.