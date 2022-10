Occupazione del suolo pubblico e intrattenimento: le novità per i locali di Battipaglia

Due nuovi importanti provvedimenti per i pubblici esercizi sono stati messi in campo dall'amministrazione comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese attraverso l'assessorato al Suap e Commercio guidato da Egidio Mirra. Il primo riguarda la proroga fino al 6 gennaio 2023, come promesso in consiglio comunale su sollecitazione anche di esponenti dell'opposizione, dello sconto del 50% sulla tassa di occupazione di suolo pubblico post-covid. Restano invariate le procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni necessarie all'utilizzo degli spazi esterni. Questo provvedimento sarà discusso nel prossimo consiglio comunale convocato per il 19 ottobre.

Il secondo intervento, approvato dalla Giunta Comunale, riguarda l'attività di intrattenimento musicale. Fino al 31 maggio 2023 sarà possibile, per i pubblici esercizi, organizzare eventi musicali anche negli spazi all'esterno. Ciò sarà consentito soltanto per quattro volte al mese e con orario dalle 18 alle 22. Per questo provvedimento sarà emessa puntuale ordinanza da parte della prima cittadina.

I controlli

Previsti controlli serrati da parte della Polizia Locale sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'amministrazione. I gestori di locali pubblici rischiano multe salatissime e si può arrivare fino alla chiusura dell'attività.