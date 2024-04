Salerno, il 15 aprile una giornata dedicata al Made In Italy alla Camera di Commercio

Il 15 aprile, Salerno celebrerà il Made in Italy con un evento speciale organizzato dalla Camera di Commercio e promosso da CNA Salerno, riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'iniziativa, intitolata "Made in Italy, Sì lo voglio", mira a valorizzare l'artigianato italiano, mettendo in risalto le piccole e medie imprese, gli artigiani e le botteghe.

Il programma

L'evento si svolgerà in due sessioni: una mattinata dedicata al dialogo tra maestri artigiani e la generazione Z per ispirare i giovani verso i mestieri dell'artigianato, e un pomeriggio con una tavola rotonda per discutere il futuro dell'artigianato made in Italy. La sede di via Roma della Camera di Commercio di Salerno diventerà anche una vetrina per ospitare alcuni esempi delle nostre produzioni Made in Salerno: le ceramiche vietresi, ma anche la Moda Positano e l’arte orafa in un’esposizione che sottolineerà il legame tra l’artigianato e l’identità territoriale.