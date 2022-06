Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Come sta cambiando il mondo tra Covid19 e guerra in Ucraina? Quale impatto avranno questi avvenimenti sulla nostra economia, sul commercio internazionale e sul business delle imprese campane?



Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’evento “Made in Italy, quale futuro? Esportare le eccellenze del territorio tra digitalizzazione e nuove sfide globali”, che si terrà Venerdì 24 giugno, dalle ore 10 alle 12.30, in Camera di commercio di Salerno (Salone Genovesi).



L’iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio di Salerno in collaborazione con Promos Italia - Agenzia Nazionale per l’Internazionalizzazione del Sistema Camerale - vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali ed esperti di settore: Andrea Prete, Presidente Camera di Commercio di Salerno e Presidente di Unioncamere; Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia; Federico Rampini, Editorialista Corriere della Sera e saggista; Franco Moscetti, Presidente di OVS; Francesca Alicata, Relazioni Istituzionali di Simest; Alfonso Ruffo, giornalista; Alex Giordano, Università Federico II di Napoli – Direttore Scientifico PIDMed; Antonio Ferraioli, Amministratore delegato La Doria e Vito Cinque, Hotel Il San Pietro di Positano.



Ai partecipanti saranno offerti gratuitamente un assessment per valutare la propensione digitale delle loro imprese e una consulenza individuale con un esperto digital di Promos Italia.