Mare salernitano: Salerno promossa dall'Arpac, la mappa

Promosso gran parte del mare del salernitano, in vista della stagione balneare ormai alle porte. La Regione Campania ha individuato le zone di balneazione e la relativa qualità del mare, grazie ai rilievi effettuati dall’Arpac. Allori confermati per il litorale del Cilento, da Paestum a Sapri, con il suo mare “eccellente”.

Il quadro

Qualche criticità, intanto, in Costiera amalfitana, dove la spiaggia 2 di Maiori e l’intera spiaggia di Minori non sono risultate a prova di tuffo, a causa di lavori in corso in entrambi i comuni. Circa Salerno città, ad eccezione del punto ad est del fiume Irno e dell’altro tra il Fuorni e il Picentino, la qualità del mare è risultata eccellente in tutto il litorale. Da Pontecagnano a Battipaglia, inoltre, il tratto è stato classificato come balneabile, ma a Pontecagnano l'area Magazzeno non è stata promossa, così come la Spineta Nuova di Battipaglia.