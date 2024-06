Match Point Event: giovedì 6 giugno aziende agroalimentari, startup e giovani talenti all’ex Fabbrica dei Sapori 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Conto alla rovescia per la prima edizione di Match Point, il programma di open innovation promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e da Volano, advisory boutique specializzata in venture capital, private equity e operazioni di finanza strutturata, nell’ambito della BCC Innovation Week, in collaborazione con Banca Campania Centro, BCC Capaccio Paestum e Serino e BCC Magna Grecia e con i partner tecnici Campania Digital Innovation Hub, Beeco e Gruppo Stratego.

Questo programma mira a promuovere il matching tra le aziende Agrifood del territorio, e le startup che offrono soluzioni innovative per il settore. L’iniziativa è volta a valorizzare i giovani talenti locali, chiamati a supportare le startup nella soluzione delle challenge lanciate dalle aziende.



Match Point è in programma giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 9.00, presso gli spazi dell’ex Fabbrica dei Sapori in via Spineta a Battipaglia. Per un giorno, questo luogo si trasformerà nella “Fabbrica di idee per l’agrifood”.

Sessione della mattina dedicata al matchmaking

Durante la mattinata le startup presenteranno le loro soluzioni innovative e i giovani talenti – denominati matchmaker – supporteranno le startup nella risposta alle sfide lanciate dalle aziende. Startupper e imprenditori potranno confrontarsi e attivare momenti di business condivisi. I mentor accompagneranno i giovani nello sviluppo dei business case.

Sessione del pomeriggio con presentazione dei risultati e premiazione

Nella sessione pomeridiana saranno presentati i business case realizzati dai matchmaker e, in seguito alla valutazione di una giuria qualificata, l’evento culminerà nella selezione dei migliori progetti, premiando l’innovazione e il valore aggiunto generato. Interverranno i rappresentanti delle BCC, delle Istituzioni e dei partner.

“Siamo entusiasti di promuovere Match Point – dichiara Federico Del Grosso, Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia – che incarna perfettamente i valori di cooperazione e sviluppo della BCC, promossi dal nostro Presidente Camillo Catarozzo, e della Fondazione. Questo evento non è solo un’occasione per esplorare soluzioni innovative per le sfide del settore agrifood, ma anche un’opportunità per valorizzare i giovani del nostro territorio, coinvolgendoli attivamente in progetti concreti”.

“Match Point – sottolinea Giuseppe Catarozzo, Vicepresidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e ideatore dell’evento – rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Vogliamo creare un ponte tra le aziende agrifood locali e le startup innovative, generando un ecosistema virtuoso che favorisca la crescita e lo sviluppo sostenibile. Crediamo fermamente che l’innovazione sia la chiave per affrontare le sfide future e che il coinvolgimento dei giovani talenti sia essenziale per portare nuove idee e prospettive in questo settore.”

“Il nostro obiettivo è promuovere l’open innovation nel settore agrifood sul territorio – sottolinea Giovanni De Caro, partner di Volano. La Piana del Sele ospita 6.000 ettari di serre, quasi 400 aziende zootecniche e le migliori aziende conserviere della Regione, aziende che hanno bisogno della innovazione prodotta dalle startup. Le startup cercano nuovi clienti e nuove applicazioni della tecnologia che hanno sviluppato. Con Volano e la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia abbiamo pensato e promosso Match Point per unire i punti con il supporto di giovani talenti”.

L’evento si avvale dei patrocini di Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Sviluppo Campania, Confagricoltura Salerno, Coldiretti Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Confcooperative comitato territoriale di Salerno, Consorzio ASI di Salerno, OI Pomodoro, Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per info www.fondazionecassaruralebattipaglia.it.