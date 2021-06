“Le giornate insieme a te per l’ambiente”: McDonald’s riqualifica Nocera Superiore

Erano oltre 50 le persone che ieri a Nocera Superiore hanno preso parte all’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, che ha portato alla raccolta di 182 chili di rifiuti abbandonati nelle aree verdi e nel parco della città; una giornata dedicata alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti attraverso la riqualifica delle aree cittadine, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Nocera Superiore, la Protezione Civile e Igiene Urbana Evolution srl, che ha visto protagonisti i dipendenti McDonald’s, le loro famiglie e i consumatori.

I dettagli

La tappa di Nocera Superiore è una delle 100 che il progetto toccherà in tutta Italia per contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, luoghi in cui l’abbandono dei rifiuti è un problema crescente. Durante questi appuntamenti saranno coinvolti i dipendenti McDonald’s, le loro famiglie e chiunque voglia partecipare: istituzioni, clienti, cittadini che se lo vorranno potranno unire le proprie forze. Il fenomeno del littering è un problema sempre più ampio che oggi crea disagi a livello sia di decoro urbano sia di inquinamento ambientale. Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica, con un impatto che deve tenere conto anche del fatto che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno. La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa i luoghi pubblici all’aperto: nei parchi italiani si trovano 4 rifiuti per metro quadro, mentre nelle spiagge si parla di 7,8 rifiuti ogni metro. In questo scenario, “Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti. Non solo: attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova ancora una volta la propria vicinanza ai territori in cui è presente grazie ai suoi 140 licenziatari, imprenditori locali fortemente radicati nelle comunità in cui operano.