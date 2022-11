Aprirà i battenti alle Torri del Mare, in via Clark, Mediaworld: dal 24 novembre, il noto esercizio si sposterà nell'area ex Marzotto. Diversi i cittadini che avevano espresso amarezza per la chiusura del negozio sul Corso Vittorio Emanuele: entro fine mese, dunque, Mediaworld sarà fruibile nuovamente a Salerno.