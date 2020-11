"Riaprite i mercati non alimentari e i negozi": l'urlo di Pietrofesa (Anva)

Sono trascorsi 15 giorni da quando la Campania è in zona rossa, da due mesi i consumi sono in forte calo, i mercati aperti per il solo settore alimentare stanno trovando enormi difficoltà con frutta, verdura e ittico invenduti, gli operatori del settore non alimentari chiusi e con enormi difficoltà economiche.

Lo ha scritto il Coordinatore Regionale dell’ANVA Confesercenti Campania Aniello Ciro Pietrofesa. "Siamo rispettosi per ciò che sta accadendo, per le tante vittime, siamo stati disponibili al sacrificio delle chiusura per questi 15 giorni insieme ai tanti colleghi dei negozi. Doveva essere un lockdown per sconfiggere il Covid-19, per evitare contagi e morti, ma dobbiamo constatare che il sacrificio fatto dagli operatori ambulanti non alimentari e dai negozi è reso vano dai mancati controlli, non per colpa delle forze dell’ordine che in questi anni hanno subito tagli e mancati concorsi, così come la sanità, e tutto ciò ha prodotto solo altre vittime, i commercianti ad oggi chiusi".

Poi, l'appello al Governatore Vincenzo De Luca