Niente Mercatini di Natale per l'Emergenza Covid, Pietrofesa (Anva) a Conte: "Ci dia il suo stipendio"

Niente mercatini di Natale, quest'anno, in tutta Italia: lo ha stabilito il premier Conte. "Ma il Presidente Conte sa quante imprese ambulanti dei fieristi ci lavora con i Mercatini di Natale? - ha chiesto il coordinatore regionale Anva Confesercenti Campania Aniello Ciro Pietrofesa- Migliaia… Il primo Ministro Conte o Presidente del Consiglio, non capisce il danno che sta arrecando a questa categoria, sono ben 11 mesi che non lavoriamo, lui pensa che tra i 600euro, i mille e poi questi ultimi 1500euro che invierà per un totale di 3700euro in un anno, un operatore ambulante può sostenere i costi dell’impresa, delle tasse, il sostentamento della famiglia?"

L'appello