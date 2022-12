"Natale al Mercato": aperture prolungate e straordinarie a Salerno, Cava, Pagani e Vallo

"Natale al Mercato", a Salerno, Cava, Pagani e Vallo della Lucania: ad annunciare le nuove opportunità per gli acquisti nelle feste, l'Anva di Salerno. In particolare, in città, i mercati di via Piave, via Robertelli e via De Crescenzo, fino al 6 gennaio, saranno aperti fino alle 16 e nelle domeniche di dicembre, il 4, l'11 e il 18, ci sarà l'apertura straordinaria dalle 8 alle 13.30.

Inoltre, il 23 e il 30 dicembre è prevista l'apertura prolungata per il settore alimentare fino alle ore 24.