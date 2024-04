Frana a Cava, al via la messa in sicurezza il località Tengana

Al via, lunedì prossimo, 8 aprile, i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture a seguito dell’evento franoso in via De Marinis, località Tengana, finanziati con fondi del Ministero degli Interni per un importo di 858.000 euro.

"Dopo gli interventi di via Gaetano Cinque, San Cesareo, SS Quaranta, località Mezzano, anche la frana della Tengana sarà sistemata - ha detto il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Nunzio Senatore - Sarà necessario un restringimento della carreggiata che provocherà inevitabilmente dei disagi alla circolazione, ce ne scusiamo cercando di ridurli a minimo ma è un lavoro di fondamentale importanza per mettere in sicurezza una strada molto trafficata ed anche per restituire decoro alla porta sud della nostra città".