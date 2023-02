Metrò del Mare, stanziati oltre 5 milioni per il nuovo triennio: le corse

Ritorna il “Metrò del mare” per il triennio 2023/2025. La Regione ha stanziato un contributo di 5 milioni e 587mila euro, a cui vanno aggiunti altri 870mila euro per il “Piano di mobilità turistica”. Il trasporto via mare, dunque, collegherà la costiera amalfitana, la cilentana, Salerno e il Golfo di Napoli.

I dettagli

Al via, da metà giugno e fino a settembre, le corse:

Linea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota;

Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano;

Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello;

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli Beverello dal lunedì al venerdì nei porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello.

Linea Flegrea dal lunedì al venerdì, porti: Pozzuoli, Baia, Monte di Procida, Torregaveta, Procida, Casamicciola; Linea Vesuviana dal lunedì al venerdì, porti: Napoli (molo Beverello), Portici (Granatello), Ercolano (Villa Favorita), Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento (pontile esterno), Positano, Amalfi.