Le migliori città del divertimento: Salerno si piazza al quindicesimo posto

Salerno si è classificata al 15° posto tra le migliori città italiane per il divertimento secondo uno studio di BonusFinder Italia. La ricerca ha analizzato vari fattori come il numero di bar e ristoranti, hotel, club e discoteche, oltre al costo medio degli alberghi e dei cocktail. Salerno ha ottenuto un punteggio complessivo di 5.2 su 10, con 1,744 bar e ristoranti, 586 hotel, e 6 discoteche. Il prezzo medio degli alberghi è di circa 102.5 euro, mentre un cocktail costa in media 8 euro.

La classifica

Lo studio ha esaminato le 50 città più grandi d'Italia, utilizzando dati presi da TripAdvisor per ristoranti, bar, club e hotel, e da ricerche online per i costi di trasferimento. Le città sono state valutate e classificate in base a un punteggio da 0 a 10. Roma e Milano si sono piazzate al primo posto con un punteggio di 9.5 su 10, seguite da Firenze, Napoli e Venezia. Roma e Milano si distinguono per l'elevato numero di bar e ristoranti e la varietà di opzioni per il divertimento, nonostante i prezzi più alti per alberghi e cocktail.