Migranti e lavoro, dal salernitano 89 milioni di rimesse verso l'estero

89 milioni e 133mila euro. È il totale delle rimesse inviate all'estero dagli stranieri che vivono sul territorio della provincia di Salerno. A renderlo noto uno studio condotto da Openpolis e basato sui dati forniti dalla Banca d'Italia. Ad essere prese in esame, nello specifico, sono le rimesse effettuati sui canali formali, quali operatori di Money transfer, banche, poste e le transazioni avvenute attraverso un istituto di pagamento o un intermediario autorizzato.

I dati

La Provincia di Salerno si piazza al secondo posto in Campania dopo Napoli come cifra totale ed al terzo posto, con 8 milioni e 400mila ogni 100mila abitanti, come rimesse in uscita in rapporto alla popolazione residente dopo Napoli (12 milioni ogni 100mila abitanti) e Caserta (8 milioni e 454mila euro ogni 100mila abitanti). La Campania, in ogni caso, è ben lontana dalla cifre registrate in altre regioni, soprattutto del nord. A primeggiare a livello nazionale è la Provincia di Prato con 27 milioni ogni 100mila abitanti. Il paese che ricava di più dalle rimesse, sempre su base nazionale, è il Bangladesh, con oltre mezzo miliardo di euro inviati nel corso dell’anno. Seguono il Pakistan (331 milioni di euro) e le Filippine (296 milioni). Numeri che inducono a riflettere su quanto sia importante l'apporto degli stranieri alla forza lavoro nel nostro Paese. "Considerato che i lavoratori stranieri provengono perlopiù da condizioni socio-economiche svantaggiate rispetto agli italiani - si legge nel report di Openpolis - le rimesse costituiscono inoltre una risorsa importantissima per i paesi beneficiari, contribuendo allo sviluppo delle economie locali e al miglioramento delle condizioni materiali delle famiglie riceventi. Il contributo dei cittadini stranieri alla forza lavoro italiana è inoltre in crescita da decenni, e questo fa sì che le rimesse stiano a loro volta aumentando".