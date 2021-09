“Impresa in un giorno”: il Comune di Montecorvino Pugliano aderisce alla piattaforma

Dal 4 ottobre a Montecorvino Pugliano sarà possibile avviare una impresa in un solo giorno. Il Comune infatti, ha aderito alla piattaforma nazionale "Impresa in un giorno", grazie ad un percorso di collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno avviato nel mese di luglio del 2019 dalla Giunta Municipale presieduta dal sindaco Alessandro Chiola. Lo sportello virtuale diventa così l’unico punto di riferimento per l’avvio di procedimenti quali: modifiche, subentri e cessazioni legate all'esercizio di attività produttive. La piattaforma consente al cittadino e all'impresa di ridurre al minimo la burocrazia legata a questa procedura eliminando di fatto certificati e documenti che sono già in possesso della pubblica amministrazione con conseguente abbattimento di tempi dovuti alla segnalazione certificata di inizio attività.

I commenti

Da lunedì 4 ottobre 2021 le pratiche relative alle attività produttive dovranno essere esclusivamente presentate in modalità telematica collegandosi al portale nazionale: www.impresainungiorno.gov.it. "La piattaforma - spiega il sindaco Chiola - consente alle imprese di accedere ad una serie di servizi informativi e operativi di natura amministrativa in maniera veloce e semplificata. L’adesione è finalizzata ad assicurare un supporto qualificato nella gestione del procedimento telematico in favore delle attività commerciali che hanno necessità di interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni di ogni ordine e grado. Se negli ultimi 24 mesi abbiamo avuto un notevole incremento di attività produttive nell’area industriale con l’insediamento di importanti aziende i cui titolari hanno deciso di investire e produrre sul nostro territorio, con questa iniziativa auspichiamo un ulteriore sviluppo dell’area a ridosso dello svincolo autostradale".

"Si tratta un innovativo approccio nei confronti di imprenditori e commercianti che intendono investire le proprie risorse su questo territorio o che devono svolgere adempimenti necessari alla crescita dello loro impresa – afferma la delegata alle attività produttive Teresa Di Meo - Da lunedì 4 ottobre, grazie al portale “Impresa in un giorno”, diamo alle attività produttive velocità e certezze nel procedimento amministrativo. Via dunque, ogni tipo di lungaggine e i tempi di attesa. Questo strumento ci permette di valorizzare al meglio le risorse e le professionalità dell’Ente che, sebbene sotto dimensionate, svolgono un grande e oneroso lavoro di vicinanza alle imprese”.