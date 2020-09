Stretta sulla movida contro il Covid-19, i gestori: "Nuovo lockdown? Muore l'economia locale"

Sul piede di guerra, i gestori della movida cittadina, dopo la nuova stringente ordinanza anti-Covid della Campania. A raccogliere gli umori di diversi colleghi, è Vincenzo Penna, titolare di due pub salernitani: "Limitare il numero dei clienti a sei per tavolo non ha senso: che differenza c'è se le persone siano sei o dieci? - si domanda il gestore- La nostra categoria si attiene perfettamente alle norme, annotando i nomi dei clienti, misurando la temperatura e rispettando le distanze tra i tavoli. Siamo i più controllati in tema anti-Covid si può dire: perchè porre nuove limitazioni a noi e non concentrarsi sugli assembramenti liberi, come la calca sui mezzi di trasporti pubblici o quelli in strada?"

In merito ad un nuovo possibile lockdown, i titolari rivolgono un appello unanime all'amministrazione: