Centro storico e via Roma tra saracinesche abbassate e annunci di vendita: "Movida condannata a morte"

"Movida condannata" a morire, quella di via Roma, a Salerno. Lo ribadiscono a gran voce numerosi gestori di locali salernitani che puntano il dito contro l'amministrazione comunale: "Il Crescent ha rappresentato il colpo di Grazia per noi gestori di via Roma - ci scrive un imprenditore cittadino - Si susseguono le chiusure e le cessioni di attività in centro a causa di una mancata programmazione di eventi e agevolazioni rivolte a noi del settore. Se organizziamo una serata particolare, dobbiamo far i conti con i controlli spediti da Palazzo di Città, pur senza arrecare danni a terzi. Assistiamo impotenti alla condanna a morte della movida salernitana".

Sul gruppo Facebook "Cosa c'è che non va a Salerno?", intanto, sono stati pubblicati numerosi post di denuncia circa storiche attività di ristorazione e non solo che stanno chiudendo i battenti. Al centro storico, nei pressi di Largo Sedile del Campo, ormai, si contano sulla punta delle dita le attività commerciali con le saracinesche alzate.