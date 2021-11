Decorazioni natalizie, i commercianti salernitani: "A causa del Covid, quest'anno difficoltà a reperire gli articoli tipici dai fornitori"

Il Covid ha prodotto danni a lungo termine anche per il commercio delle feste. Proprio così, in quanto numerosi esercenti salernitani stanno riscontrando difficoltà nel reperire decorazioni e oggetti natalizi dai fornitori: "Siamo in cerca di candele rosse: nulla di più ricercato e classico nel periodo natalizio. Ma i fornitori fanno fatica a offrircele, in quanto hanno solo candele d'oro e d'argento, rimanenze degli scorsi anni, prima dell'emergenza e delle chiusure anti-contagio. - ci racconta il titolare di una cartoleria cittadina- Non ci arrendiamo e continuiamo la ricerca, ma sono tanti gli articoli, tra i più comuni, che non riusciamo a mettere in commercio quest'anno, per mancanza di forniture. Probabilmente, in molti hanno avuto timore di investire, in vista di nuove possibili restrizioni, ma è davvero un peccato non poter offrire alla clientela le decorazioni del Natale più richieste".

Non solo candele rosse, ma anche numerosi altri articoli, dunque, non sono ad oggi facilmente reperibili: insomma, sembra questo un Natale diverso rispetto agli altri. Ma, ci si augura, in ogni caso, possa essere migliore rispetto a quello degli ultimi anni caratterizzati dai picchi del Covid.