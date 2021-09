Nocera, fondi ministeriali alla fondazione onlis Cerps

"L’impegno e la professionalità dei componenti della Fondazione è stato premiato. Questi fondi permetteranno la salvaguardia e la promozione dell’ importante patrimonio in nostro possesso” ha aggiunto il Sindaco

Nell’ ambito delle attività di matrice culturale, svolte dalla Fondazione CeRPS (Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Umane), diretta dalla dr.ssa Giuseppina Salomone e con la quale il Comune di Nocera Inferiore ha sottoscritto apposito Protocollo di Intesa, si comunica che il Ministero della cultura (Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali) per l’anno finanziario 2021, per la sezione “contributi ad enti e istituti culturali” ha erogato alla Fondazione Onlus CeRPS il contributo di € 11.800,00 per la conservazione, salvaguardia, diffusione del patrimonio archivistico dell'ex manicomio consortile interprovinciale "Vittorio Emanuele II.

A tal proposito il sindaco Manlio Torquato e l’ Amministrazione comunale si complimentano per il risultato ottenuto dalla dott.ssa Salomone e dal suo team . "L’impegno e la professionalità dei componenti della Fondazione è stato premiato. Questi fondi permetteranno la salvaguardia e la promozione dell’ importante patrimonio in nostro possesso” ha aggiunto il Sindaco.

Il patrimonio comprende la biblioteca specialistica di psichiatria, psicologia, antropologia, medicina legale, gli archivi e le cartelle cliniche delle sedi di Monteoliveto e di Materdomini, le fotografie, (tra cui lastre fotografiche degli inizi del 1900 e le fotografie di Luciano D'Alessandro, realizzate alla fine degli anni 1960 a Materdomini quando era direttore Sergio Piro, che qui realizzò la "Comunità terapeutica", seconda in Italia dopo quella di Gorizia di Franco Basaglia).