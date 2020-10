I’M comunicazione di Nocera in finale al Fedrigoni Top Award 2021: la risposta dell’Italia al mondo “ITsocase”

I’M comunicazione, agenzia di comunicazione di Nocera Inferiore, è finalista al Fedrigoni Top Award 2021, il concorso internazionale che premia i migliori progetti al mondo di grafica e design realizzati su carta Fedrigoni.

Il progetto

Il progetto di packaging ITsocase, realizzato per Teorema Mediterraneo, è stato selezionato dalla giuria tecnica internazionale come finalista tra oltre 1.050 lavori provenienti da tutto il mondo. Quello di I’M comunicazione non è solo un semplice progetto di packaging, ma è una missione. Esportare nel mondo l’italian way of life come messaggio di Positività, Bellezza ed Entusiasmo. ITsocase è la risposta dell’Italia che dice al Mondo “È tutto ok! Siamo pronti a ripartire dal territorio, dall’arte, dal Made in Italy”. Le box saranno realizzate per ogni regione del Bel Paese e rappresentano le “valigie” per un viaggio sensoriale che percorre l’Italia attraverso la tipicità dei prodotti gastronomici e le ceramiche Made in Italy. Un viaggio che comincia dai colori, passa dalla matericità della carta e arriva al gusto e alla bellezza dei prodotti custoditi dal packaging. Sul retro, i paesaggi dipinti a mano lo impreziosiscono rendendolo una vera e propria opera d’arte. Il territorio diventa poesia. Le parole si trasformano in immagini, profumi, emozioni. Come una cartolina arrivata da un luogo raccontato e non ancora visto. La premiazione dei vincitori si terrà a Parigi nella primavera 2021. Una menzione speciale sarà riservata anche al progetto più votato dal pubblico.



Gallery