Nocera, il team salernitano di Ipocoach ha assistito Yakkyo spa nella quotazione in Borsa italiana

Salerno, 21 Dicembre 2023 – IPOCoach, con il Partner Fabio Brigante e il Partner Avv. Ornella Carleo ha assistito in qualità di Co-Advisor Finanziario e come consulente per gli aspetti tecnico regolamentari, l’operazione di quotazione in Borsa nel segmento professionale di Euronext Growth Milan, Yakkyo S.p.A., PMI innovativa che si occupa, per conto dei propri clienti titolari di e-Commerce, della fase di approvvigionamento, di stoccaggio e logistica di beni verso tutto il mondo, attraverso la piattaforma proprietaria Yakkyofy. È l’unica società con sede in Europa che sviluppa soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi attraverso l’uso dell’AI. L’ammissione è avvenuta senza collocamento di azioni, finalizzando così la prima operazione di Just Listing in Italia Fabio Brigante, Partner IPOCoach, commenta: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato: Fin da subito abbiamo creduto in Yakkyo, prima come investitori nell’ultimo round di crowdfunding, poi come advisor per aiutare la società a strutturarsi per un percorso di crescita e accreditamento graduale ai mercati finanziari. Questa IPO per noi è una importante testimonianza di come sia possibile separare il valore strategico della quotazione in Borsa con il momento della raccolta. Contenti che il nostro approccio abbia trovato la fiducia degli azionisti. ". Profilo Societario | Yakkyo S.p.A. Yakkyo è una PMI innovativa che si occupa, per conto dei propri clienti titolari di e-Commerce, della fase di approvvigionamento, di stoccaggio e logistica di beni verso tutto il mondo, attraverso la piattaforma proprietaria Yakkyofy. È l’unica società con sede in Europa che sviluppa soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi attraverso l’uso dell’AI. La Società si è dotata al suo interno di un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, finalizzato a ottimizzare sempre di più l’automazione dei processi. A partire dal 2022, Yakkyo ha concentrato le attività di R&S su tecnologie e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di fornire supporto ulteriore ai suoi clienti nelle fasi cruciali di lancio e promozione dei propri negozi online/brand. Ciò ha portato alla nascita di Pandarocket.ai, suite dotata di AI che consente ai clienti di ottimizzare sensibilmente una serie di attività che spaziano dall’analisi di mercato alla definizione e realizzazione di strategie di lancio prodotti, alla creazione di materiale di marketing, al perfezionamento delle pagine di destinazione e all’identificazione dei segmenti di clientela. Attraverso Pandarocket, l'azienda mette a disposizione dei propri clienti uno strumento all'avanguardia basato sull'intelligenza artificiale, rispondendo così alle attuali esigenze dei venditori online in termini di analisi di mercato e strategie di marketing. L’obiettivo della Società consiste nell’automatizzare l’e-Commerce, semplificando l’acquisto e la spedizione di prodotti provenienti da tutto il globo, per permettere alle aziende clienti di concentrarsi sulla vendita e sulle attività di marketing, garantendo un catalogo con oltre 14 milioni di prodotti. Nei primi 9 mesi del 2023 Yakkyo ha generato un Valore della Produzione pari a Euro 3,7 milioni con EBITDA margin all’8,5% e Indebitamento Finanziario Netto cash positive per Euro 0,2 milioni.