Nocera Superiore ammessa a finanziamento con il Bando PNRR

Circa tre milioni e seicentomila euro: a tanto ammonta il finanziamento assegnato a Nocera Superiore per la riqualificazione dei 91 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Russo. Siamo fiduciosi di rientrare anche per il finanziamento legato agli interventi ai 36 alloggi. I fondi destinati all’intervento sono stati iscritti nel Decreto Dirigenziale n. 2 del 14 gennaio 2022 della Regione Campania nell’ambito della Misura 11 relativa al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inserito nel Recovery Plan finanziato dalla Commissione Europea.

Tra le linee-guida del “Programma Sicuro, Verde e Sociale” vi è proprio la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica attraverso il miglioramento delle prestazioni degli edifici sia dal punto di vista sismico che energetico con l'obiettivo di rigenerare aree della città aumentando la dotazione di spazi verdi e di attrezzature pubbliche.

«Lavoravamo da tempo sulla possibilità di recuperare dal punto di vista urbano l’edilizia residenziale del nostro territorio non solo per riqualificare le unità abitative esistenti, dando loro dignità, ma anche per recuperare ed integrare gli spazi verdi circostanti con via Russo in un processo di ammagliamento urbano che vedono interessati molti punti della città e che fa parte della nostra programmazione. C’eÌ grande soddisfazione – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – per aver intercettato questa importante somma che ci consentirà di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico rigenerandolo dal punto di vista strutturale, energetico ed ambientale, creando parcheggi interrati con videosorveglianza al servizio dei residenti, spazi verdi ed attrezzati per famiglie a bambini, nuovi posti auto per agevolare il commercio. Ancora una volta Nocera Superiore si eÌ fatta trovare pronta nel momento in cui c’era un’opportunità da cogliere sui fondi regionali. Ecco – conclude Cuofano – è in questa visione d’insieme che dobbiamo guardare i passi in avanti che Nocera Superiore sta compiendo: non singoli interventi slegati tra di loro, ma una programmazione seria e concreta di città e di comunità».

I tre milioni e sei di euro appena conquistati si aggiungono ai 2,4 milioni assegnati per il progetto di rigenerazione dell’area contigua al municipio, denominato Casa delle Arti e dei Talenti. Anche quest’intervento candidato dall’Amministrazione Cuofano, è incluso nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza finanziato dall’Unione europea.