Coincide con l'inizio dei saldi in Campania, quest'anno, la Notte Bianca a Salerno, in programma, per l'appunto, il 6 e il 7 luglio. L'iniziativa che prevede musica e spettacoli, dunque, accompagnerà gli amanti dello shopping alla scoperta delle occasioni di acquisto del nostro territorio. Tanta curiosità.