Terminal di via Vinciprova: apre i battenti la nuova biglietteria di Busitalia Campania

Apre i battenti domani, venerdì 1° aprile, la nuova biglietteria di Busitalia Campania, Gruppo FS Italiane, presso il Terminal Bus di Via Vinciprova, capolinea dei principali collegamenti urbani ed extraurbani di Salerno.Operativo dal lunedì al sabato nella fascia oraria 6:45 -18:45, il nuovo punto vendita permetterà di acquistare biglietti e abbonamenti Busitalia Campania dei servizi urbani ed extraurbani e acquisire informazioni sul servizio, stabilendo un contatto diretto con la clientela per ogni esigenza di viaggio.

I dettagli

La nuova biglietteria, situata in Via Vinciprova in una zona centrale della città, valorizza il Terminal Bus quale importante fulcro della mobilità cittadina ed universitaria. L'apertura si inquadra nelle nuove iniziative di Busitalia Campania volte a promuovere una mobilità collettiva integrata e sostenibile ed interviene a poche settimane dall’avvio del nuovo servizio di navette serali (18- 3) di collegamento tra Salerno ed il polo universitario e dal lancio della App aziendale QuiBus Campania.