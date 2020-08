Nuovi alloggi di edilizia popolare ai Picarielli: c'è il via libera

In arrivo nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare e di edilizia residenziale sociale in località Picarielli. Sottoscritto, infatti, il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Acer, Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ex Iacp): ora c’è il via libera alle procedure per la raccolta di manifestazioni di interesse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riporta La Città, per la progettazione dei nuovi alloggi sono a disposizione 35,9 milioni di euro.