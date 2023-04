Nuovo ospedale “Ruggi”: prorogata la scadenza per le offerte per il maxi appalto

Nuovo ritardo sulla tabella di marcia della realizzazione del nuovo ospedale “Ruggi”. La scadenza della presentazione delle offerte per il maxi appalto da 367 milioni 229mila euro era prevista per le ore 13 del 3 aprile. Ed infatti, per il 12 aprile, era stata già convocata la prima seduta di gara, per conoscere le ditte candidate.

La proroga

Ma c'è stato un rinvio: la scadenza è stata prorogata al 21 aprile, ufficialmente per via di un “appalto complicato” e per la necessità di aprire il bando milionario a quanti più operatori economici possibili, come riporta La Città. i tempi, dunque, si allungano.