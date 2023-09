Lidl ricerca 27 persone per la prossima apertura ad Agropoli

Lidl Italia, leader nella GDO con 730 punti vendita in Italia, ha avviato la ricerca per l’assunzione di 27 persone da inserire nel punto vendita di prossima apertura ad Agropoli. I nuovi assunti entreranno a far parte della grande squadra dell’Insegna, che oggi conta più di 21.000 collaboratori sul territorio nazionale, attraverso un percorso di inserimento completo e strutturato, che alterna formazione in modalità e-learning e “training on the job”.

I dettagli

In particolare, le figure ricercate sono:

Assistant Store Manager

Addetto Vendite

Apprendista Addetto Vendite

Addetto Vendite a chiamata

Addetto Vendite part-time 8 ore domenicali

Operatore di Filiale

Il ruolo dell'Assistant Store Manager, per chi ha già avuto esperienza nel settore del Retail, è un fondamentale supporto a tutte le attività manageriali del Capo Filiale, come la gestione del personale e dell'assortimento. Al fianco dei responsabili del punto vendita, l’Addetto Vendite collabora con il team per una gestione efficiente dello store, attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti, mentre l’Apprendista Addetto Vendite è il ruolo pensato per chi ha terminato gli studi e vuole maturare esperienza nel mondo della Grande Distribuzione. Le figure di Addetto Vendite a chiamata o part-time, invece, danno l’opportunità a giovani ragazzi e ragazze, che stanno portando avanti gli studi o altre attività lavorative e non, di supportare i colleghi nelle attività quotidiane del punto vendita. Infine, l’Operatore di filiale si occupa delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali contribuendo a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto per i clienti. L’Azienda, che assicura ai propri collaboratori una formazione continua durante tutto il percorso professionale, prevede il costante supporto del Training Manager, la figura dedicata che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita.

Le info

La giornata di colloqui per i candidati si svolgerà venerdì 6 ottobre 2023 dalle ore 9:00 alle ore 16:00, presso la sede che verrà indicata, a seguito dell’invio della candidatura, esclusivamente ai profili ritenuti in linea. Per candidarsialle posizioni aperte, basterà compilare entro venerdì 22 settembre il form online disponibile sul sito di Lidl Italia al seguente link: https://lavoro.lidl.it/jobs/ recruiting-day-f-m-323081. I profili che risulteranno maggiormente allineati alla ricerca verranno contattati dall’Ufficio Recruiting dell’Azienda per affrontare i successivi step della selezione.