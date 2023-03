Oliveto Citra, Gabetti Advisor coinvolto nella vendita di complesso industriale di 32mila mq

Il Gruppo Gabetti è stato advisor nella vendita di un complesso industriale nella provincia di Salerno, precisamente nella località di Oliveto Citra.L’area, che conta 32.000mq di superficie totale, è composta da un capannone industriale di circa 11.900 mq, una palazzina a uso ufficio per complessivi 520 mq e un’area esterna di circa mq 17.800. La transazione ha un valore che si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

I dettagli

Nel complesso sorgerà il nuovo sito produttivo di Davia Spa, un'azienda di trasformazione del pomodoro che, in sinergia con il suo personale qualificato e processi tecnologici innovativi e con l’attenzione rivolta all’innovazione produttiva, è riuscita a conquistare mercato in tutti i continenti. Con questa acquisizione, l’azienda dà il via al progetto di delocalizzazione da Gragnano, in modo da avvicinare il sito produttivo a quello di deposito già presente a Senerchia. All’interno dell’opificio acquistato verranno inseriti gli impianti esistenti nell’opificio di Gragnano. La zona è conosciuta per ospitare la produzione di altri noti gruppi agroalimentari italiani, con notevoli ricadute positive sotto il profilo occupazionale e per l’intero comparto agroalimentare salernitano. L’operazione è stata seguita dal team Industrial di Gabetti Agency della sede territoriale di Napoli.