Oltre 3000 visitatori presenti all’esposizione di “Matrex natura” di x-bio by Buoninfante al Fuori salone 2024

Gruppo Industriale Buoninfante, azienda leader nel settore della produzione di materassi nata nel 1975 a Battipaglia, festeggia il grande successo ottenuto nel suo debutto all’ultima edizione del Fuori Salone di Milano, durante la quale è stata presentata in anteprima la nuova linea di materassi ad alta tecnologia - X-BIO Circulife - realizzati con plastica raccolta in mare, olii esausti da cucina, rame e silicio. Sono stati oltre 3000 i visitatori presenti e l'evento ha ricevuto l'attenzione di 50 testate locali e nazionali, che hanno celebrato l'innovazione e la sostenibilità incarnate nel concept X-BIO. Molto apprezzato il percorso multisensoriale attraverso gli elementi primi della Natura - Terra, Acqua, Aria, Fuoco - che ha definito il cuore dell’esposizione Matrex Natura. La linea di materassi innovativa, confortevole e sostenibile, unisce perfettamente Natura e Tecnologia, incarnata proprio nel nome Matrex Natura. La partecipazione di Buoninfante al Fuori Salone è stata impreziosita da due eventi speciali di grande successo: il primo è stato il party X-BIO, con il lancio della nuova brand image e la partecipazione della celebre testimonial Elisabetta Gregoraci, che ha attratto fan, giornalisti e curiosi. È stata un'occasione unica per i clienti di X-BIO di vivere l'esperienza multisensoriale di Matrex Natura e di incontrare l'azienda personalmente. Il secondo importante appuntamento è stato il workshop su Bionica e Design tenuto da Carmelo Di Bartolo, professore di IULM e UNISOB Napoli, che ha offerto una riflessione illuminante sul rapporto tra elementi naturali e design d’avanguardia. "Siamo molto soddisfatti di questa prima esperienza al Fuori Salone e dell’entusiasmo mostrato dai visitatori per Matrex Natura – ha dichiarato il CEO Enzo Buoninfante - Come azienda abbiamo partecipato tante volte al Salone del Mobile di Milano esponendo i nostri materassi e le ultime tecnologie sviluppate. Quest'anno, invece, abbiamo deciso di andare oltre e non fermarci soltanto a una logica commerciale e di prodotto. Con la partecipazione al Fuori Salone siamo arrivati direttamente al pubblico e parlato di valori e principi, di idee per un futuro comune dove l'innovazione va di pari passo con la sostenibilità. Sono temi centrali sia per l'azienda Buoninfante sia per X-BIO, il nostro materasso brevettato che unisce innovazioni tecniche a elementi naturali e materiali rigenerati, come tessuti realizzati da bottiglie di plastica riciclate. Al Fuori Salone abbiamo scelto di parlare di questi temi e di presentare la nostra visione, e riteniamo che il pubblico abbia capito. Una ragione in più che ci spinge a continuare nella strada intrapresa". Gli obiettivi aziendali fissati per il prossimo futuro includono il rafforzamento del brand X-BIO in Italia e lo sviluppo internazionale in nuovi mercati come Hong Kong, Dubai, e Arabia Saudita: il Gruppo Industriale Buoninfante, nato nel 1975 a Battipaglia, è già azienda leader nel settore della produzione di materassi, con un fatturato di 26 milioni di euro, 150 dipendenti ed è presente in oltre 15 mercati e in oltre 200 negozi online e fisici nel mondo. Oltre al quartier generale italiano, dal 2013 Buoninfante è attivo in Nord America con la consociata Gruppo Buoninfante USA con sede a New York e uno showroom permanente al Word Market Center di Las Vegas, e dal 2019 nel mercato asiatico con Buoninfante Asia Pacific con sede ad Hong Kong. Per la realizzazione del progetto X-BIO, Buoninfante ha coinvolto un team giovane (età media sotto i 35 anni) rendendo centrale il ruolo dei consulenti del riposo, ossia un customer care che effettua vere e proprie consulenze con i clienti. I consulenti del riposo, interni all’azienda, seguono il cliente nella fase pre-acquisto individuandone i bisogni di riposo e consigliando loro la migliore soluzione possibile, lo seguono durante l'ordine anche nel post-vendita per ogni necessità.