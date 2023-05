Ordine dei Commercialisti, convocata l'assemblea generale a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si svolgerà lunedì prossimo, 8 maggio, a partire dalle ore 17 (seconda convocazione), l’Assemblea generale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno presso la Sede in via Roma 39. All’ordine del giorno: il Rendiconto generale al 31 dicembre 2022; relazione del Collegio dei Revisori; delibere consequenziali. “L’Assemblea, convocata per l’approvazione del conto consuntivo 2022 dell’Ordine, viene finalmente tenuta in modalità ‘in presenza’ celebrando, in tale modo, il ritorno ufficiale al modus operandi pre-pandemia – commenta il presidente Agostino Soave – l’anno appena trascorso è stato il primo della nuova compagine Consiliare eletta nelle elezioni del febbraio 2022 e il consuntivo che viene presentato riepiloga la rendicontazione delle attività disposte dal Consiglio che mi onoro di rappresentare. Anche in questo mandato la formazione professionale continua di qualità si conferma uno dei capisaldi in cui concentriamo le risorse dell’azione di governance, con ben 37 eventi organizzati nel corso dello scorso anno: una scelta doppiamente strategica, sia per sostenere gli iscritti nell’adempimento di un obbligo di legge sia per alimentare la specializzazione delle competenze che è il quid in più della nostra professione, il valore aggiunto che preserva la Categoria e la rende necessaria al Sistema Paese. Un dato rilevato finalmente anche dal Governo agli Stati Generali della Professione tenutesi proprio ieri a Roma, a cui ho partecipato con una delegazione del Consiglio, e di cui pure faremo un resoconto ai nostri iscritti: siamo fiduciosi che il riconoscimento pubblico atteso da tempo ed emerso ieri sarà la svolta per un nuovo corso di politica fiscale”. Il bilancio dell’Ordine che sarà presentato è stato predisposto mantenendo l’impostazione consolidata nelle precedenti annualità e prevista dal Regolamento di Contabilità approvato nel 2003, recentemente ribadita dal CNDCEC nell’Informativa n. 21/2022 del 12/03/2022. Il rendiconto completo è già a disposizione degli iscritti per consultazione sul sito dell’Ordine (link: https://www. commercialistisalerno.it/ website/Views/Templated/ NewsDetail?news=11841).