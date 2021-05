Orti urbani a Salerno: c'è tempo fino al 24 maggio per esprimere interesse

La manifestazione d'interesse Orti Urbani nell'area del Comparto CR_21 ( località Quartiere Italia via Cantarella) riguarda una superfice di 938 mq, suddivisa in 15 appezzamenti di simili dimensioni

Come aderire

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera e trasmessa entro e non oltre le ore 12 del 24 maggio, a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Salerno, Settore Politiche Sociali, sito in Via la Carnale n. 8 nelle ore d'ufficio aperto al pubblico, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it

