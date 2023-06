“OrtoRomi, la scelta di benessere per chi amo”: da Bellizzi il format on air

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il benessere viaggia sulle onde radio. Fino al 16 luglio OrtoRomi è on air in radio; prima su Radio Deejay, con il coinvolgimento del celebre conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli e su Radio M20; in un secondo momento su RDS, dove l’azienda con sede a Bellizzi in provincia di Salerno è presente anche nel programma “TUTTI PAZZI PER RDS” con Rossella Brescia e “Ciccio” Valenti e sulla social tv di RDS. Focus dell’operazione benessere e alimentazione è lo spot con voice di Federica Pellegrini, che esalterà le scelte di benessere capaci di apportare benefici a tutta la famiglia e parlerà di due dei prodotti OrtoRomi più richiesti in estate: gli Estratti, valorizzati nella loro assoluta naturalità e purezza (100% frutta senza aggiunte) e le insalate Pausa Pranzo, una soluzione pratica e versatile, che coniuga al meglio gusto e leggerezza. "Proseguiamo con la presenza radio, un canale che ci ha particolarmente premiato nel corso degli ultimi anni – ha spiegato Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – Le emittenti che abbiamo scelto, oltre ad essere tra le più ascoltate in Italia, ci consentono di raggiungere i core target della campagna". Anche quest’azione, che rientra nella campagna multicanale “OrtoRomi, la scelta di benessere per chi amo”, ha l’obiettivo di consolidare la notorietà del brand e trasmetterne i valori di genuinità, sicurezza, sostenibilità e gusto. Uno storytelling fresco, coinvolgente e autentico racconta il brand lungo tutta la filiera, dalla terra al supermercato, fino alla tavola.