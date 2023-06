OrtoRomi di Bellizzi alla Fiera internazionale Rimini Wellness: benessere, novità, gusto e divertimento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I colori e l’energia del Sud, da oggi e fino al 4 giugno, al Rimini Wellness. La Cooperativa Agricola OrtoRomi, che ha tra le sue sedi lo stabilimento di Bellizzi in provincia di Salerno, sarà presente alla Fiera di Rimini, nel padiglione B5 presso lo stand 163, in uno spazio ludico e interattivo in cui le diverse declinazioni del benessere faranno rima con la bontà, la freschezza e la genuinità OrtoRomi.

L’azienda, con sede in provincia di Salerno, sarà protagonista dell’appuntamento internazionale dedicato all’ecosistema del mondo wellness: tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport, dai produttori di attrezzature per l'attività fisica alle palestre, alle opportunità di formazione e le associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, le scienze riabilitative, il turismo e il design.

I visitatori troveranno allo stand OrtoRomi aree dedicate a giochi e attività in cui testare la propria agilità e la propria precisione, mettendosi alla prova. Non mancheranno le occasioni per muoversi e per divertirsi: due azioni fondamentali che, se affiancate da un’alimentazione sana ed equilibrata, aiutano a mantenere il benessere psico-fisico ogni giorno.

L’iniziativa è l’occasione per scoprire la vasta gamma di prodotti OrtoRomi e, in particolare, i nuovi Estratti più – l’Estratto più Probiotico e l’Estratto più Sali Minerali – ottenuti da frutta fresca, privi di coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti e caratterizzati dall’aggiunta di ingredienti che fanno bene all’organismo. Lo stand OrtoRomi sarà arricchito dagli Estratti classici di frutta e verdura, 100% naturali e disponibili in tanti gusti diversi; le Pausa Pranzo, insalatone fresche, varie, saporite e nutrizionalmente bilanciate e le sfiziose salse vegetali come Hummus, Guacamole e Babaganoush (crema di melanzane), che si prestano ad accompagnare aperitivi e antipasti.

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 49 Aziende Agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre soluzioni di alta qualità, sicure, prodotte con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste, le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene. www.ortoromi.it