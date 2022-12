Curiosità, l'Ottica Napoli raddoppia a Salerno: la nuova sede

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ottica Napoli è presente a Salerno in Via Posidonia, 180 dal 1971. Dopo 52 anni di attività, i titolari, Maria e Bruno decidono di aprire un secondo store in Via Martiri Ungheresi, 6 dedicato interamente al benessere visivo. Questa scelta è nata dall’esigenza di seguire sempre con la massima attenzione i clienti che spesso hanno bisogno di una consulenza dedicata e personalizzata per i propri occhiali da vista.

Ci sarà a vostra disposizione uno spazio completamente dedicato alla misurazione della vista ed un laboratorio con strumenti all'avanguardia per il montaggio dei vostri occhiali.

Sarà possibile effettuare una consulenza dalle 8 del mattino fino alle 19, così da poter accontentare tutti, nelle diverse fasce orarie, previo appuntamento. I due centri saranno gestiti dai titolari Maria e Bruno, dal figlio Antonio e da 4 collaboratori.