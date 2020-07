Piano Socio Economico della Regione Campania, circa 5 milioni di euro alle aziende agricole

Continua, la concreta realizzazione del Piano Socio Economico della Regione Campania, con le misure di aiuto e sostegno alle categorie colpite dalla crisi per il blocco delle attività causa Covid-19. Negli ultimi due giorni sono stati effettuati i pagamenti per 3.133 beneficiari delle aziende agricole campane per un totale di circa 5 milioni di euro. Per 358 aziende bufaline sono stati pagati circa 3,7 milioni di euro.

Il fronte trasporti

Si è concluso intanto il bando che era riservato ai tassisti e altre categorie dei trasporti. In pochi giorni si procederà ai pagamenti.